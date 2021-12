Funerali di Stato a Ravanusa, il pianto rompe il silenzio della folla VIDEO

Ravanusa, Ag – Nella città agrigentina è stato il giorno dell’estremo saluto alle 10 vittime della strage di via Trilussa: nelle immagini, l’arrivo dei feretri. Le bare sono state accolte in una piazza gremita di persone ammutolite, il cui silenzio è stato rotto solo dalle grida di rabbia e dolore di chi ha perso i propri cari in una tragedia, su cui l’inchiesta aperta dai pm proverà a far luce. Le esequie sono state trasmesse in diretta su Rai1.