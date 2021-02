Genova: cimitero frana in mare, bare in acqua. Il momento del crollo VIDEO

Genova – Parte della scogliera su cui sorge il cimitero di Camogli, sulla costa ligure, è franata ieri pomeriggio: oltre 200 bare sono finite in mare, altre sono rimaste in bilico sulla scarpata. La frana, le cui cause sono ancora da accertare, ha interessato anche una strada adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e una squadra di sommozzatori con una motobarca che hanno lavorato fino a tarda sera sul litorale per recuperare i feretri.