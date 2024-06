Gli spacciatori in via Grimaldi a Modica

Modica - Controlli antidroga della Polizia nelle vie del centro storico di Modica, quali via Grimaldi, via Castello e il corso Umberto: in tale contesto sono stati denunciati due spacciatori italiani, poco più che ventenni, incensurati, per detenzione ai fine di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrati – dopo apposite perquisizioni - complessivamente 20 grammi di hashish suddivisi in mono dosi da 1 grammo, 2 bilancini di precisioni e diverse centinaia di euro in banconote da piccolo taglio.

Un venticinquenne modicano, che stazionava nei pressi di tali vie, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.