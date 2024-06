Lite a suon di botte tra due sciclitani a Cava d'Aliga

Scicli - Sono tornati a suonarsele di santa ragione come già in passato due sciclitani che vivono antiche ruggini e che ieri sera hanno inscenato una lite furibonda in piazza Mediterraneo a Cava d'Aliga. Sul posto sono intervernuti carabinieri, Polizia e ambulanza del 118. I due avrebbero litigato per ragioni economiche.

Quando i carabinieri e le due moto della Polizia sono intervenute, i due litiganti sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. L'ambulanza è tornata indietro senza trasportare nessun ferito.

A tarda sera in piazza Mediterraneo due capannelli di persone, rimaste attonite per le scene di violenza cui avevano assistito.