Con l’auto in un burrone: il suo cane avverte i soccorritori e lo salva

Usa - Mentre era a bordo della sua automobile, lo scorso 3 giugno, Brandon Garrett, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura, finendo in un burrone. A salvarlo uno dei quattro cani che era con lui, che avrebbe corso per sei chilometri, raggiungendo i familiari nel campeggio dell'Oregon (Usa) dove erano rimasti per avvertirli del pericolo. L’apparizione dell’animale avrebbe allarmato - raccontano i media locali - la moglie dell’uomo e portato ad avviare subito le ricerche di Garrett, recuperato e trasportato in elicottero in un ospedale della zona. L'uomo stava guidando sulla US Forest Service Road 39, nella contea di Baker, quando la vettura si è schiantata contro un terrapieno per poi finire in una scarpata.

Brandon è sopravvissuto all'impatto, ma è rimasto incastrato tra le lamiere della sua automobile. Come confermato anche dallo sceriffo in una nota pubblicata sui social, i primi soccorritori sono riusciti a raggiungere Garrett utilizzando alcune motoseghe per creare una vita di accesso tra la vegetazione. Poi, grazie a una coperta e a una corda, l'uomo è stato portato in salvo con un sistema di carrucola, insieme agli altri tre cani, e messo in salvo.