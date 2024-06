Incidente mortale alle porte di Siracusa, muore 51enne di Belvedere

Siracusa - Incidente mortale alle prime luci di questa mattina a Siracusa. A perdere la vita è un centauro che a bordo della sua moto si è scontrato contro una vettura. L’incidente è avvenuto poco fuori il centro abitato, più precisamente in traversa San Corrado. Al momento sono poche le informazioni emerse, ma sembrerebbe che alla guida della moto vi fosse un ragazzo che per cause ancora al vaglio degli inquirenti ha avuto un violento impatto contro una Fiat Panda guidata da un 64enne.

Ad avere la peggio è stato il motociclista che ha riportato lesioni fatali, un uomo di 51 anni residente a Belvedere. A nulla è valso l’intervento del personale del 118, nonostante i tentativi di rianimare il giovane. Sul posto anche la Municipale per i rilievi del caso. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e la Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.