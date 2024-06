È Eugenio Lupo di Ispica il finanziere morto in Calabria

Ispica - La sua vita si è spezzata a soli ventotto anni, spegnendo sogni e progetti. Eugenio Lupo, giovane finanziere originario di Ispica, è morto ieri, 10 giugno, in un incidente stradale sulla statale 106 alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, nella Locride. Era in servizio nella squadriglia navale della guardia di finanza di Roccella Jonica: era alla guida di una moto di grossa cilindrata che si è scontrata frontalmente con un’auto. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua morte ha gettato in un profondo sconforto i colleghi e tutti coloro che, in questi anni, lo avevano conosciuto. Lacrime anche nel suo paese di origine: in Sicilia lo ricordano i compagni di scuola e gli amici di infanzia. Si tratta dell'ennesimo incidente lungo lo stesso tratto dell'arteria calabrese.

Decine i messaggi condivisi in queste ore per Eugenio: «No Lupo no - scrive Marcello - ti ricordo sempre sorridente e con tanta voglia di vivere. Quante avventure da piccoli, quante emozioni. Non ti dimenticherò mai». «Riposa in pace caro Eugenio - scrive Mariangela - mio carissimo compagno di scuola media ed elementare». E ancora: «Una notizia tremenda, non ci credo. Riposa in pace dolce Eugenio». Sull'incidente sono in corso le indagini della Procura di Locri: i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

Eugenio lascia la mamma, il papà e la sorella. Ieri mattina i finanzieri hanno comunicato alla famiglia il decesso del loro congiunto. Subito i familiari si sono messi in viaggio alla volta della Calabria.