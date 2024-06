Hanno divelto il bancomat con l'escavatore i ladri della notte

San Gregorio, Catania - La scorsa notte, intorno alle ore 3.30, ignoti ladri con un escavatore, dopo aver divelto l’ingresso della banca Monte dei Paschi di corso Europa di San Gregorio, hanno tentato di portare via i bancomat e la cassa continua. L’immediato intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di gravina di Catania e dei carabinieri della stazione di San Gregorio, ha messo in fuga i malviventi che sono riusciti però a portare via un solo bancomat, lasciando a terra, sradicati dal muro, la cassa continua e l’altro bancomat.

Sul posto militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del provinciale di Catania per rilievi tecnici.