Incidente a Bruca, trauma facciale e cranico per il 60enne di Scicli

Scicli - Versa in prognosi riservata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita A.S., 60 anni, imprenditore agricolo di Scicli, travolto ieri sera mentre era a bordo della sua Fiat Panda da un'uomo di 30 anni, italiano, che viaggiava su un'Audi.

Il ferito è stato trasferito già ieri sera dall'ospedale Maggiore di Modica, dove è stato stabilizzato, in elisoccorso al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato in attesa di un probabile intervento al volto. Per lui un trauma cranico e facciale grave.

L'incidente alle 21.30 lungo il rettilineo della litoranea poco prima di Bruca. Un 30enne probabilmente ubriaco, a bordo di un'Audi, ha tamponato la Panda facendola ribaltare, per poi fuggire. Convinto dalla fidanzata, l'uomo è tornato sul luogo dell'incidente dove ha trovato il 118 che soccorreva il ferito e i carabinieri che lo hanno sottoposto a test alcolemico.