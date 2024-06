Ragazzino a piedi nel tunnel, metropolitana chiusa a Catania

Catania - Stazioni della Metropolitana chiuse e circolazione dei treni ferma a Catania per ragioni di sicurezza: alla fermata Borgo, infatti, un ragazzino – probabilmente uno studente – si è incamminato a piedi lungo la banchina all’interno del tunnel in direzione via Vincenzo Giuffrida. Ad accorgersi della “pericolosa” presenza è stato il macchinista del convoglio che ha subito chiamato la sala operativa Fce e fatto scattare le procedure di sicurezza e di emergenza.

Il personale di Ferrovia CircumEtnea – sotto il coordinamento del direttore generale Salvatore Fiore – ha già eseguito alcuni sopralluoghi alla ricerca del ragazzo, che però ha fatto perdere le proprie tracce. Attivate tutte le procedure previste in questi casi, Fce ha bloccato tutte le corse della metropolitana fino a nuove disposizioni. Il servizio è stato ripristinato solo poco dopo le 13 e si stanno acquisendo i filmati della videosorveglianza per identificare il ragazzino.