I funerali di Nicole Lorefice, silenzio e dolore

Vittoria - Questa mattina, nella basilica di San Giovanni Battista di Vittoria, i funerali di Nicole Lorefice, 19 anni, la giovane vittoriese morta nell'isola di Rodi in Grecia lo scorso 13 agosto. Moltissime le persone presenti che hanno voluto rendere omaggio alla giovane estetista che ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con il fidanzato e gli amici. Il corteo funebre ha preso il via, in auto, dalla sua abitazione sulla Ss 115 Vittoria Gela. All’altezza di piazza del Popolo, poi, il corteo ha proseguito a piedi fino alla vicina Basilica di San Giovanni Battista.

Striscioni e magliette sono stati realizzati dagli amici e dalle amiche di una ragazza definita da tutti dolce, solare e disponibile. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha dichiarato per la giornata di oggi lutto cittadino. La cugina di Nicole, la cantante vittoriese Rachele Amenta, ha cantato un brano, su richiesta dei familiari.

La funzione funebre è stata celebrata da padre Beniamino Sacco della parrocchia Spirito Santo. La giovane infatti frequentava la parrocchia del quartiere Forcone-Marangio-Maritaggi.