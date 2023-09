Il terribile incidente in cui ha perso la vita il dottor Vittorio Burrafato

Firenze - Una Panda distrutta, una moto a terra. Sono le immagini dell'incidente in cui ha perso la vita il dottor Vittorio Burrafato, 53 anni, medico ragusano, ortopedico che viveva in Toscana, regione dove si era formato.

Vittorio Burrafato, cinquantatreenne ortopedico di Ragusa, è morto nello scontro avvenuto ieri, nella frazione di Pietramala, a Firenzuola, in provincia di Firenze, tra la sua moto e una Fiat Panda. Era figlio del dottor Salvatore Burrafato, primario di medicina per tanti anni. Secondo una prima ricostruzione, Vittorio Burrafato, che da anni si era trasferito a Firenze, si sarebbe scontrato frontalmente condotta da un anziano di 88 anni e il suo corpo sarebbe stato sbalzato dal mezzo, finendo rovinosamente a terra. Dopo lo scontro, il 53enne, appassionato di automobili da corsa, è apparso subito in condizioni gravissime. Giunta un'ambulanza del 118, i sanitari hanno prestato i primi soccorsi e, in considerazione della gravità delle ferite, hanno allertato l'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato con il velivolo presso l'ospedale dove è deceduto subito dopo. Sul posto è giunto anche il personale del 118, gli agenti della polizia municipale di Firenzuola e il personale Anas.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno espresso cordoglio sui social. "Oltre che un bravissimo chirurgo ortopedico una bellissima persona", ha scritto su Facebook, Claudia Baroncelli. Andrea Spiga ha aggiunto: "R.i.p. amico mio , notizie che si apprendono così fanno male, malissimo, ancor di più quando arrivano su persone care, e con voglia di vivere la vita a 360°. Che la terra ti sia lieve". "Mi dispiace tantissimo. Mi ha operata a fine giugno e mi sono trovata benissimo. Che dispiacere, condoglianze alla famiglia", scrive Stella Diluvio.