Incidente mortale a Firenze, muore il medico ragusano Vittorio Burrafato

Firenze - Un terribile incidente stradale si è verificato domenica mattina nella frazione di Pietramala, a Firenzuola, in provincia di Firenze.

A perdere la vita il dottor Vittorio Burrafato, originario di Ragusa. Aveva 53 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 di ieri: Vittorio Burrafato era in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un anziano di 88 anni.

Dopo lo scontro, il motociclista è apparso subito in condizioni gravissime. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, Burrafato è stato portato in ospedale con l’elisoccorso, ma è deceduto poco dopo. Sul posto il personale del 118, la Polizia Municipale di Firenzuola, e il personale Anas per il ripristino della sede stradale. Vittorio Burrafato, ortopedico in carriera, era figlio del dottor Salvatore Burrafato, primario di medicina per tanti anni.

Ormai, viveva da tanti anni a Firenze, dove aveva completato gli studi. Era un grande appassionato di moto.

Alla famiglia il cordoglio di Ragusanews.