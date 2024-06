Incendio alla famiglia, Omaima combatte tra vita e morte

Vittoria - L'esame di maturità tra pochi giorni e poi doveva solo scegliere quale delle sue tante passioni coltivare all'università, e invece Omaima Zaouali, 20 anni, sta combattendo per sopravvivere all'Ospedale Cannizzaro di Catania. Una vita stravolta dal fratello che ha dato fuoco alla casa di famiglia a Vittoria, uccidendo la madre Mariam, e la sorella maggiore Sameh, di 33 anni, mentre il padre Kamel è in condizioni molto gravi al Civico di Palermo.

Non tutti sapevano delle difficoltà che la famiglia aveva da tempo con l'unico figlio maschio Wajidi, non conoscevano le minacce, le richieste continue di denaro, forse dovute alla sua dipendenza dalle droghe. I genitori si erano anche rivolti alle forze dell'ordine ma nessuno è riuscito a fermare il 29enne che ora è in carcere. Una terza figlia si è salvata perché non era in casa, studia a Torino ed è rientrata in Sicilia per occuparsi di quel resta della sua famiglia.