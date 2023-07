Incendio all’aeroporto di Catania, niente voli fino al 19 luglio. FT. VD

Catania - Incendio e paura ieri sera all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per un incendio che si è sviluppato in alcuni locali dell’aerostazione nella zona arrivi, ovvero nella base inferiore dell’aerostazione. I pompieri hanno sin da subito definito la situazione «delicata e impegnativa» e sono stati impegnati per ore nel domare le fiamme: ci vorrà tempo per mettere in sicurezza una struttura complessa come quella di un aeroporto. Buona parte dello scalo in poco tempo è stata invasa da un intenso fumo sviluppato dall’incendio divampato nella struttura. I voli in arrivo sono stati dirottati su Palermo, mentre i passeggeri, e non solo, hanno abbandonato di corsa l’aeroporto. Nel fuggi-fuggi collettivo, quasi nel buio del fumo, c’era chi gridava e chi piangeva, spinto all’esterno da personale della sicurezza che urlava «fuori, fuori tutti».

Al momento non risultano feriti gravi, ma solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura. La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che a causa dell’incendio scoppiato ieri sera nello scalo le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.

L’allarme

La prima chiamata di soccorso è arrivata alla Sala operativa dei Vigili del fuoco alle 23:29. Sul posto sono arrivati subito uomini e mezzi dei pompieri. L’incendio è stato circoscritto e spento dalle squadre dei Vigili del fuoco, intervenute anche dalla Sede centrale del Comando provinciale di Catania. Ma l’aerostazione, che come detto è stata abbandonata dai presenti di corsa, è rimasta invasa dal fumo per ore. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha comunicato questa mattina che l’incendio sviluppatosi in nottata all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania «è stato circoscritto e spento dalle squadre intervenute anche dalla sede centrale del comando etneo». Sono ancora in corso le operazioni di controllo e bonifica dello scalo. Sembra che all’origine del rogo che ha creato il panico ieri a tarda sera possa esserci stato il malfunzionamento di un quadro elettrico che avrebbe preso fuoco.

La sospensione dei voli

La sospensione dei voli fino al 19 luglio in un periodo di vacanze come questo creerà non pochi disagi ai viaggiatori e agli operatori del turismo. Dalle autorità cittadine è arrivato anche l’invito all’utenza a non recarsi presso l’aeroporto per non creare inutili e gravi disagi alla circolazione.