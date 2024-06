58 i ciclisti uccisi sulle strade italiane dall’inizio dell’anno

Non sono strade per ciclisti.

Con la vittima di oggi sulla Gela Scoglitti, l’ex bancario Raffaele Mazza, salgono a 58 dall’inizio dell’anno – 54 uomini e 4 donne, 33 con più di 65 anni – i ciclisti morti in incidenti sulle strade italiane, secondo i dati dell’Osservatorio Asaps-Sapidata. In tutto il 2023 furono 197. Diciotto le vittime a gennaio, il mese per ora più drammatico, 7 a febbraio, 15 a marzo, 14 in aprile e tre finora a maggio. Gli investimenti pirata sono stati 6.

L’Associazione sostenitori della Polizia stradale segnala che la regione più colpita è per ora la Lombardia, con 10 vittime, seguita da Veneto (9), Emilia-Romagna (8), Campania (5), Lazio, Toscana e Friuli Venezia Giulia (4), Piemonte, Sicilia e Sardegna (3). Una vera e propria strage quindi che testimonia come questo veicolo sia davvero poco tutelato sulle strade italiane dove un sempre maggior numero di piste ciclabili costruite dalle amministrazioni comunali in favore degli utenti si scontra con la distrazione e l’alta velocità da parte di molti automobilisti.