Incidente in moto, muore dopo 5 giorni di agonia Mery Gallina

Palermo - Muore in ospedale cinque giorni dopo un incidente in moto in autostrada. A perdere la vita una donna di 35 anni originaria di Carini, Mery Gallina. La vittima viaggiava sulla Palermo-Catania insieme al marito in direzione del capoluogo quando per cause ancora da accertare, tra Buonfornello e Termini Imerese, il conducente ha perso il controllo del mezzo a due ruote.

I due coniugi sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e portati al pronto soccorso dell'ospedale Civico a Palermo in codice rosso: la donna, arrivata in arresto cardiaco, è stata trasferita alla rianimazione del Civico. Il trauma cranico però era troppo grave e oggi è stato chiuso l'accertamento di morte encefalica, come confermato dai sanitari dell'ospedale. La salma della donna, madre di due figli, è stata restituita alla famiglia, mentre la cartella clinica è stata sequestrata. Il marito (F. Z.), alla guida della moto, è ricoverato nello stesso ospedale con riserva sulla vita. Adesso la polizia stradale, che indaga, sta cercando di stabilire cosa ha determinato l'incidente.