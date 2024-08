Incidente: morta a 24 anni, grave il neonato, compagno positivo a droga

Fondi, Latina - Tragedia nella notte a Fondi, in un incidente stradale è morta una giovane mamma. La donna, Mariagrazia Bedin, di Sabaudia, aveva 24 anni. Per lei non c'è stato nulla da fare, vano ogni tentativo di soccorso. Grave il suo bimbo di pochi mesi, che è stato trasportato in eliambulanza in un ospedale di Roma. L'incidente si è verificato poco dopo l'una: la Volkswagen Golf condotta dal compagno della vittima e padre del piccolo, è uscita di strada, in via Sant'Anastasia, e si è capovolta. A bordo c'era anche la sorella del conducente, anche lei ricoverata in ospedale in condizioni serie. Non risultano esserci altri mezzi coinvolti.

Dopo i soccorsi ai feriti l'uomo alla guida, un giovane albanese di 22 anni, è stato ricoverato al Dono Svizzero per le ferite riportate e sottoposto ai test per alcol e droga, è risultato positivo e si trova piantonato in ospedale. Il fermo, per omicidio stradale, è stato eseguito dalla polstrada di Formia - coordinata dal magistrato di turno - che sta effettuando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il bimbo più piccolo, che era in auto, non ha ancora un anno, era nel seggiolino davanti accanto al padre (quindi in sicurezza): è al Bambino Gesù solo per accertamenti ed è fuori pericolo.