Incidente mortale a Genova, muore Giambattista Colombo di Vittoria

Genova - È Giambattista Colombo la vittima del tragico incidente avvenuto la scorsa notte nel sottopasso di Caricamento a Genova. Il giovane, classe 1994, nato a Vittoria. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Il suo corpo è stato visto da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, però, i mdici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, avvenuta probabilmente sul colpo. Al momento dell’incidente sembra che il giovane non avesse con sé i documenti, o che almeno non sia stati rinvenuti. Incrociando i dati della moto, però, la polizia locale è riuscita a risalire alla famiglia del giovane, che lo ha riconosciuto all’obitorio del San Martino.

I rilievi della polizia locale sono durati poi fino alle 10.30 di questa mattina, quando, terminati, la corsi in direzione levante del tunnel è stata riaperta al traffico. Il ragazzo era piuttosto conosciuto nel quartiere di San Teodoro. I genitori gestiscono la gastronomia La Cascina in largo San Francesco Da Paola. Molti i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono condivisi anche sui social.