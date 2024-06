Ragusa, Angela e Giovanni lasciano due figli

Ragusa - Lasciano due figli Giovanni Cascone e Angela Polizzi, morti questa notte in un terribile incidente stradale all'altezza del cavalcavia che precede il ponte Costanzo sulla Ragusa-Modica quando a bordo della loro moto si sono scontrati con un'auto condotta da una 28enne di Modica rimasta a sua volta gravemente ferita.

Scrive la comunità di Puntarazzi: "Piangiamo due amici veri e sinceri: Gianni Cascone e sua moglie Giusy non sono più con noi. Un terribile incidente se li è portati via stanotte, privando i figli dei due amati genitori e la comunità di Puntarazzi di due colonne portanti. Gianni è conosciutissimo in città, ma anche fuori Ragusa per essere un musicista di grande levatura oltre che un "Amico" di quelli con la A maiuscola. Gianni, è stato un socio di Pericentro fin dalla fondazione, sempre pronto a fare la sua parte per la collettività e per le Contrade tutte". Lasciano due figli, Stefano e Leonardo.