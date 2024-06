Gianni e Angela, marito e moglie, genitori e musicisti

Ragusa - Gianni e Angela, marito e moglie, genitori di due ragazzi e musicisti. Sono morti stanotte in un incidente in moto nello scontro con una Clio sulla Modica-Ragusa. Insegnanti di musica a Comiso, e conosciuti per il loro negozio di strumenti musicali a Ragusa.

Gianni Cascone era ragusano, Angela Polizzi era originaria di Ramacca. Una coppia legata dall'amore e dall'amore per la musica.

A commuoversi la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari: "Apprendo sgomenta la notizia della tragica morte del professore Giovanni Cascone e della sua cara moglie in un maledetto incidente stradale. Solo giovedì sera l’ho visto al saggio musicale dell’IC “Verga”: si prodigava, come era solito, a sostenere i suoi allievi, ad accordare i loro strumenti, a seguirli con gli occhi per tutt’intera l’esecuzione, mostrando col suo solito garbo la giusta soddisfazione per i loro successi. Giovanni Cascone è stato il Maestro di tanti giovanissimi comisani, che ha saputo avviare con amore paterno alla passione per la musica, musicista di prim’ordine a sua volta. Comiso tutta perde un caro amico ed un insegnante di valore e per questo esprimo il cordoglio della città, associandomi al dolore dei familiari, della DS e dei suoi colleghi".

Guglielmo: "Quando sono venuto a Ragusa sono sempre passato almeno una volta dal negozio, per salutare con la scusa di dover comprare delle corde o altro. Fino a pochi giorni fa, passando davanti, ho pensato: devo prendere almeno un cavo bilanciato, ma in realtà ne ho in quantità per cui ho detto la settimana prossima vado. Troppo tardi. Giovanni dolcissimo il tuo sguardo non potrò dimenticarlo mai e le tue note neppure. Abbraccio te e Angela anche lei affettuosissima, conservandovi nel cuore e ricordandovi sempre come due belle persone".

E poi Lucrezia: "Non è per niente una buona domenica. La notizia di stamattina lascia increduli. Oggi il silenzio regna sovrano. Verrà interrotto solo dal suono di quell’euphonium che ha dipinto, negli anni, note eccelse nell’aria, arrivando a toccare gli animi di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e condividere la Musica con te, immenso artista! Buon Paradiso Giovanni Cascone e Angela!".