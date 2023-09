Incidente, muore Mariarita, 32 anni

Troina - È la 32enne Mariarita Gravagna la vittima dell’incidente stradale mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 575 Paternò-Troina. La donna, originaria di Giarre ma residente a Troina, era in compagnia del marito e della figlioletta di 4 anni quando si verificato il violento impatto.

L’uomo e la piccola sono rimasti feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Ci sono anche altri due soggetti coinvolti, una donna e la figlia che erano a bordo di una delle altre due auto incidentate. Ancora da ricostruire la dinamica dello scontro, avvenuto in maniera frontale.