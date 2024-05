L'elicottero insegue lo scooter che non si ferma all'Alt della Polizia. VD

Catania - In sella a uno scooter due minorenni a Catania non hanno rispettato l’alt della Polizia e fuggendo hanno investito un agente, che è rimasto ferito. E’ accaduto in viale Kennedy. I due minorenni sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale in via Ammiraglio Caracciolo al termine di un inseguimento per le vie della città da parte di equipaggi in moto delle Volanti e della Squadra mobile della Questura che sono riusciti a bloccarli e fermarli.

L’agente è stato subito soccorso dal personale del 118. E’ fuori pericolo e dopo un periodo di riposo potrà riprendere il servizio operativo.

La telecamere di bordo

All’operazione ha preso parte un elicottero della Polizia, che è riuscito ad “agganciare” lo scooter mediante una sofisticata telecamera di bordo documentando tutte le fasi della fuga così da fornire precise indicazioni a tutti gli equipaggi. Lo scooter non è risultato rubato. Era senza copertura assicurativa e revisione e in ragione delle violazioni alle norme del Codice della Strada, sono state elevate sanzioni per un ammontare di circa 6.000 euro. La Procura per minorenni ha disposto che i due giovani venissero accompagnati al centro di prima accoglienza. Gli arresti sono stati convalidati e i due minorenni sono stati rilasciati con l’obbligo di ottemperare a diverse prescrizioni previste dall’autorità giudiziaria.