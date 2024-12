Massimo Lopez investito a Roma da un pirata della strada, frattura al naso e alla mano. VIDEO

Roma - «Ciao a tutti, faccio questo video per ringraziare veramente tutti voi, tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato, mandato messaggi di solidarietà per sapere della mia salute a seguito dell'incidente avuto l'altra sera: sono stato investito da uno scooter». Lo afferma, in un videomessaggio su Instagram, il comico ed attore Massimo Lopez, travolto a Roma da un motorino il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

«Ho avuto solo qualche piccola frattura al naso e alla mano ma per il resto è andata veramente di lusso, poteva essere anche peggio - sottolinea l'attore che fino a ieri era in scena con Tullio Solenghi al Teatro Olimpico in 'Dove eravamo rimasti' - Per fortuna è andata bene, il numero di targa è stato preso, denuncia fatta; devo stare un pochino con la mano fasciata, ma stupidaggini. Grazie davvero a tutti di cuore - conclude l'attore - vi abbraccio e a presto». Diversi i fan che hanno commentato il video, facendo a Lopez gli auguri di pronta guarigione.

Il comico era nei pressi di piazza Gentile da Fabriano insieme ad alcuni amici quando, secondo le prime ricostruzioni, un conducente in moto, viaggiando ad alta velocità, avrebbe perso il controllo del mezzo e colpito il gruppo.

Lopez sarebbe stato colpito in pieno dallo scooter ed è stato portato in ospedale, dove i medici hanno accertato una frattura al naso, una a un dito della mano e diverse escoriazioni. Il conducente, invece, sarebbe risalito sul veicolo e fuggito, approfittando della confusione che si era venuta a creare. Proseguono, invece, le indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente, anche grazie alle telecamere di sicurezza presenti nella zona. L’attore, invece, ha sporto denuncia. Nonostante l’incidente, Lopez è tornato sul palco per la penultima serata dello spettacolo. Cancellata, invece, la replica pomeridiana per garantire all’attore le cure del caso.