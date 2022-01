Mirko Volpi, 20 anni, muore di colpo davanti ai genitori

Palosco, Bg - Tragedia domenica sera a Palosco, nel bergamasco: Mirko Volpi, 20 anni (foto), è stato colto da un malore mentre parlava con i genitori. Il ragazzo si è accasciato improvvisamente a terra, perdendo i sensi: inutili gli sforzi del 118 per rianimarlo, è stato dichiarato deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorritori.

Secondo quanto riportato solo ieri sera dalle testate lombarde, il giovane si trovava in casa con madre, padre e fratello quando avrebbe accusato un malessere di natura cardiaca, svenendo sul pavimento. Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono dall'altrieri sui social, anche da parte dell'Asd Palosco, la società calcistica dell'oratorio, dove Mirko aveva allenato i pulcini: "Ragazzi come lui sono un dono, un giovane umile e generoso". Il Comune ha indetto per oggi, giorno del funerale, il lutto cittadino.