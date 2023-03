Morto bambino di 4 anni investito dal trattore guidato dal padre

Pescara - Un bimbo di 4 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi a Pescara, in strada Del Palazzo, investito da un trattore guidato dal padre. Sul posto un equipaggio del 118, che nulla ha potuto fare nulla per rianimare il piccolo. Sul posto anche la polizia municipale. Al momento non sono noti altri particolari.

Il papà del bambino era impegnato con il trattore nel lavoro in un piccolo appezzamento di terreno vicino all'abitazione. Il piccolo andava in bicicletta nell'aia e si è avvicinato troppo al mezzo agricolo, non notato dal padre a causa del rumore, finendo agganciato da uno dei cingoli ed è stato parzialmente travolto. Soltanto a quel punto, il papà, richiamato dalle urla del piccolo, ha fermato il trattore cercando di portare soccorso. Sono sttaio attimi drammatici. Il papà ha sollevato il corpicino e si è subito accorto che era morto, allora lo ha adagiato a terra nei pressi dell'abitazione, a una quindicina di metri dal luogo dell'investimento. Una circostanza che sta complicando il lavoro di polizia municipale, squadra volante e polizia scientifica. Il papà viene interrogato dagli investigatori per ricostruire con esattezza l'accaduto.