Aumentano i furti in abitazione a Marina di Ragusa

Ragusa - Aumenta la preoccupazione per i furti nelle abitazioni a Marina di Ragusa.

Negli ultimi tempi, Marina di Ragusa è stata teatro di un’ondata di furti che ha sollevato forte preoccupazione tra i residenti.

La frazione è oggi segnata da un’impennata nei casi di furto in abitazione, tanto da spingere i cittadini a rivolgere un appello alle autorità per intensificare i controlli. Secondo alcune testimonianze, le abitazioni vengono prese di mira soprattutto durante le ore lavorative, quando i proprietari si allontanano per esigenze lavorative o impegni quotidiani. Numerosi episodi, nelle ultime settimane hanno visto i ladri agire con rapidità e precisione, riuscendo a svaligiare case in pochi minuti e ad allontanarsi prima che qualcuno potesse accorgersi della loro presenza. “È sempre più difficile sentirsi sicuri nella propria casa,” dichiara un residente della zona, “e la paura è che la situazione possa peggiorare con l’arrivo della stagione invernale, quando molte case vengono lasciate vuote per mesi”.

In risposta alle crescenti preoccupazioni della popolazione, i cittadini hanno sollecitato le autorità locali e le forze dell’ordine ad aumentare i controlli nelle aree maggiormente colpite dai furti, nella speranza che una maggiore presenza possa scoraggiare eventuali tentativi futuri. Le forze dell’ordine sono ridotte all’osso, reclamano mancanza di personale e auspicano un potenziamento per fronteggiare la microcriminalità. Il Comune di Ragusa sta valutando la possibilità di rafforzare la sorveglianza affinché il fenomeno venga presto arginato, restituendo serenità e sicurezza a Marina di Ragusa. I residenti sperano in risposte rapide e concrete, per far sì che il loro territorio torni a essere quello di sempre .