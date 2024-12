Muore dopo 17 mesi di agonia, cassetta di frutta aveva sfondato vetro auto durante una grandinata

Villanova del Ghebbo, Rovigo - Ucciso da una cassetta d’angurie. A distanza di 17 mesi da quella giornata di incredibile maltempo che devastò il Ferrarese e parte del Veneto con chicchi di grandine grandi come palle da tennis, l’altro ieri (17 dicembre) Sergio Malin, 59 anni di Villanova del Ghebbo , è morto dopo essere stato in coma dal 23 luglio del 2023. L’unica sua colpa, trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Sergio Malin era un uomo conosciuto e amato, sia nella sua terra natale, sia a Ferrara dove viveva con la moglie Silvia e le figlie Eleonora e Annachiara. Quel giorno di luglio, Sergio si trovava con la famiglia a Cocomaro (Fe) per far visita ai genitori della moglie quando il maltempo si è abbattuto con una violenza improvvisa e devastante. Mentre si trovava in auto, aveva deciso prudentemente di fermarsi per evitare di correre rischi.

Ma un evento imprevedibile si è trasformato in tragedia: una cassetta di angurie, trasportata da un camion, è stata scagliata dal vento contro il parabrezza della sua auto. La cassetta ha sfondato il vetro dalla parte del conducente, colpendo Sergio alla testa con una forza devastante. La moglie e la figlia, che viaggiavano con lui, sono rimaste illese, ma Sergio ha riportato ferite gravissime. Nonostante l’immediato trasporto in ospedale e i successivi interventi in cliniche specializzate, Sergio non si è mai ripreso. Dopo mesi di lotta, martedì si è spento lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e nella comunità. Oggi, nella chiesa parrocchiale di Cocomaro di Focomorto, si terranno i funerali.