Famiglia di 2 adulti e un bambino morta in casa: ipotesi monossido di carbonio. Grave un'altra bimba

Firenze - Tragedia a Firenze dove una famiglia di due adulti e un bambino è stata trovata morta in una casa a San Felice a Ema, frazione alle porte di Firenze. Un'altra bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer. Tra le ipotesi è che siano stati intossicati dal monossido di carbonio.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 14.00 nell'appartamento situato al piano terreno, dopo che nessuno di loro rispondeva al telefono. Entrati nell'abitazione, hanno portato all'esterno un uomo, una donna e due bambini. Immediate le manovre di rianimazione per le quattro persone, al termine delle quali il medico ha constatato il decesso del padre, della compagna e di un bimbo, mentre la figlia è stata trasportata d'urgenza all’ospedale pediatrico Meyer. Sul posto è stato richiesto l’intervento del nucleo Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) e il funzionario di servizio dei vigili del fuoco. In corso le valutazioni e gli accertamenti delle cause. Sul posto anche la polizia.