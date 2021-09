Pantelleria, il VIDEO dei danni della tromba d'aria

Pantelleria - Alle 19 si abbatte una tromba d’aria sulla zona nord di Pantelleria, in contrada Campobello, vicino a Cala Cinque denti. Dal mare, il vento travolge un dammuso. I tetti di alcune abitazioni saltano. Le prime fotografie che arrivano sui social mostrano auto ribaltate. Il bilancio è drammatico: due morti e nove feriti. «Quattro sono in gravi condizioni», dice il sindaco Vincenzo Campo. «Stiamo ancora valutando quello che è successo», dice il primo cittadino un’ora dopo la furia della tromba d’aria. Il sindaco è in prima linea a coordinare i soccorsi. «Stiamo ancora proseguendo le ricerche». Intanto, l’elicottero del 118 di stanza a Lampedusa è pronto a intervenire. Ma al momento le condizioni meteo sono proibitive, è impossibile decollare.

Le vittime sono due residenti: Giovanni Errera, 47 anni, vigile del fuoco, e Francesco Valenza, 86 anni, pensionato. Stavano in due auto, stavano percorrendo la strada che porta al lago di Venere. Sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.

«Quello che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica», dice un soccorritore del 118, uno dei primi a intervenire. «Al momento sono due i morti accertati — dice — ma le ricerche proseguono, per verificare se ci sono dispersi. La tromba d’aria è arrivata dal mare — spiega — e in pochi secondi ha trascinato in un vortice case e auto che stavano percorrendo la strada perimetrale dell’isola».