Peppe Ottaviano, l'auto parcheggiata di fretta, la morte sabato sera?

Scicli - Peppe Ottaviano, il 40enne sciclitano trovato morto ieri sera nella sua casa di via Manenti, forse vittima di omicidio, sabato sera aveva parcheggiato la sua Audi Q3 Sportback color verdino in maniera disordinata nella strada vicino casa. Era poi salito nella sua abitazione forse di fretta, come per prendere qualcosa. Ma lì è rimasto, sanguinante e senza vita.

È un altro particolare che emerge dalle indagini e che restituisce un quadro indiziario che porta l'inchiesta nell'ambito delle conoscenze di Ottaviano, del suo giro di frequentazioni abituali. Intanto la Procura di Ragusa ha affidato al medico legale Giuseppe Algieri l'incarico di effettuare l'autopsia, programmata per i prossimi giorni.