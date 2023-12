Pirata della strada tampona scooter e fugge

Acate - Ieri nel tardo pomeriggio incidente stradale lungo la Vittoria-Acate. Si è registrato un tamponamento tra un’auto (che è fuggita) e uno scooter guidato da un ragazzo gambiano che tornava dal lavoro. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale con l'ambulanza. Non versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.