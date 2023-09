Pozzallo, pretende posto di lavoro e schiaffeggia assessore Stella Morana

Pozzallo - Stamani l’assessore comunale di Pozzallo Stella Morana è stata aggredita verbalmente e schiaffeggiata davanti al figlio di 7 anni nei pressi dell’istituto Antonio Amore, all’uscita da scuola, da una persona che l’ha accusata di non averla aiutata a trovare un posto di lavoro. Lo rende noto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che sottolinea che le minacce velate e gli insulti pubblicati sui social da parte di questa persona nei confronti dell’assessora perdurano da circa un anno.

Il racconto del sindaco Roberto Ammatuna: "L'aggressione, avvenuta in pieno giorno davanti gli occhi dei presenti, è stata perpetrata da una persona che ha accusato l'assessore di non averla aiutata lavorativamente, ovvero raccomandandola per qualche posto di lavoro. Le minacce velate e gli insulti pubblicati sui social da parte di questa persona nei confronti dell'assessore, che perdurano da circa un anno, sono esitati stamani in questa esplosione di aggressività, agita di fronte ad altre persone e soprattutto davanti ai bambini. Dopo aver aggredito verbalmente l'assessore Morana, colpendola con schiaffi, la persona in questione ha anche proferito ulteriori minacce verbali ed insulti. A nulla sono valse le parole dell'assessore che ha sempre palesato la non volontà di agire al di sopra della legge. Il responsabile del gesto è stato prontamente denunziato all'autoritá giudiziaria. È un fatto di una gravità estrema ed inaudita, che deve fare riflettere tutti: si tratta, infatti, di un'aggressione all’istituzione che la dottoressa Morana rappresenta, quindi di un atto di violenza, che è sempre da condannare, in questo caso un atto ancora più grave, perché ha colpito un rappresentante dell’amministrazione comunale e della Città di Pozzallo, che si impegna ad operare con onestà e serietà per il bene dei cittadini. Invito tutti ad abbassare i toni, perché certe espressioni più o meno velate sui social o nella vita reale, possono trovare sfogo in personaggi dall'equilibrio psichico precario. Il Sindaco e la Giunta Comunale esprimono la propria vicinanza e stima all'assessore Morana, e un affettuoso augurio di pronta guarigione a lei e al figlio, certamente destabilizzati e scossi da questo gravissimo atto violento".