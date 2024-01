Ragusa - Grande cordoglio a Ragusa per la morte improvvisa di Fabrizio Occhipinti, pompiere 36 enne, conosciuto anche per l'impresa familiare delle scacce "Ragusane". Fabrizio lascia la compagna, il figlioletto e il genitori. Il papà gestisce un bar vicino la fermata dei bus in via Zama.

Fabrizio viveva a Marina di Ragusa. I funerali si terranno domani, domenica, nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa alle 10 del mattino.