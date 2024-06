Scicli, sparatoria al quartiere Jungi, il VIDEO

Scicli - Una brutta lite fra ragazzacci, litigano e qualcuno è dentro una Lancia Y, forse viene costretto a salire in auto, si prendono a botte, la persona alla guida della macchina sgomma e fugge via, alcuni restano appesi alle portiere, altri sono dentro l'abitacolo, si sentono dei colpi di pistola.

News Correlate Sparatoria a Jungi

È il video documento della sparatoria -pare senza feriti- avvenuta stasera in una zona popolare del quartiere Jungi intorno alle 20:20. Sul posto, tra via Edera e via Primula, i carabinieri che stanno ascoltanto testimoni e forse anche i protagonisti.

Lo scontro potrebbe avere sviluppi. La lite fra sciclitani. Il video qui sotto: