Scomparso elicottero, a bordo sette persone, anche due bimbi

Isole Tremiti - Un elicottero partito intorno alle 9.20 dalle isole Tremiti con a bordo sette persone (due i piloti), ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia, intorno alle 10.30. Sull'area si è abbattuto un temporale, la speranza è che siano state perse le comunicazioni proprio a causa del maltempo. A bordo, a quanto si apprende, ci sarebbero anche due bambini.

Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco sia a terra, sia con un elicottero di Pescara. Per coprire i 70 chilometri di distanza tra lo scalo di Foggia e l'arcipelago sono necessari circa trenta minuti: un tragitto dunque assai breve e preoccupa il vuoto totale di comunicazione fra i piloti e la torre di controllo.

Secondo le prime informazioni l'elicottero apparterrebbe all'Alidaunia‘, ditta in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. Alle ricerche in zona partecipa anche il corpo di polizia partito da Bari, oltre che un messo dell'Aeronautica Militare. "Un HH139 dell'84° CSAR del 15º Stormo – fa sapere l'Aeronautica su Twitter – si è alzato in volo da Gioia del Colle (Bari) per dirigersi nella zona da dove l'elicottero ha perso il contatto radio".

Le battute di ricerca si stanno concentrando tra terra e mare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano. L'Alidaunia offre vari collegamenti tra Foggia e le isole Tremiti, a volte con scalo a Vieste soprattutto nella stagione estiva. La compagnia, che ha una flotta di dieci velivoli alcuni in versione executive, assicura anche il servizio di eliambulanza per il 118 di alcune Regioni e il sostegno alla Protezione civile.