Sicilia, due bambini intubati e gravi. Hanno il Covid

Palermo - Due bambini uno di due mesi e uno di undici anni sono in gravi condizioni per un’infezione da Covid all’ospedale Di Cristina a Palermo. Sono in gravi condizioni. Come spiegano i medici che li hanno in cura hanno patologie pregresse.

“Purtroppo ci stiamo occupando di due casi gravi. Anche i bambini si ammalano e possono avere patologie acute o importanti o avere anche delle patologie infiammatorie dopo la guarigione dal Covid ed è quindi necessario, se i bambini sono al di sotto dei dodici anni, che i familiari si vaccinano, se sono in età da essere vaccinati, che si vaccinano essi stessi”, così la dottoressa Marilù Furnari, responsabile della direzione medica dell’Ospedale dei Bambini.

Ribadisco che solo con la vaccinazione di massa possiamo impedire il dilagare della variante Delta e delle varianti in genere ed ottenere l’immunità di gregge. E oltre agli anziani ai devono vaccinare i ragazzi per potere iniziare le scuole in sicurezza”.