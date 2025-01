"Sua figlia e suo nipote hanno investito una bimba": falso carabiniere e avvocato truffano anziana

Montevago, Agrigento - "Sua figlia e suo nipote sono in stato di fermo. Hanno investito una bambina che è adesso ricoverata in ospedale, in gravissime condizioni. È necessario pagare subito 10.700 euro, altrimenti sua figlia verrà arrestata". Queste le parole che un'anziana donna di Montevago ha sentito pronunciare al telefono da un sedicente carabiniere. Un uomo che, per rendersi anche più credibile, ha fatto nome e cognome di figlia e nipote. La pensionata di 86 anni, preoccupata, anzi terrorizzata, ha ammesso che non aveva tutti quei soldi per le cure della bambina. A questo punto il finto carabiniere avrebbe passato al telefono un sedicente avvocato che chiedeva, per prestare assistenza legale, 3.500 euro e tutti i preziosi che la donna aveva in casa. Poco dopo a casa dell'anziana ha citofonato una donna a cui la "nonnina" ha consegnato i soldi e i monili. A ruota, la scoperta: figlia e nipote non avevano avuto nessun incidente stradale. All'anziana - così come è successo, purtroppo, a tanti agrigentini - non è rimasto altro da fare che recarsi dai carabinieri e raccontare tutto quello che le era capitato. I militari dell'Arma hanno raccolto, dunque, una denuncia a carico di ignoti e hanno avviato le ricerche per cercare di identificare i truffatori. Delinquenti che all'anziana di Montevago hanno provocato un danno stimato in oltre 5 mila euro.

Nella zona tra Taormina e Giardini Naxos, in soli due giorni, ci sono stati ben 8 casi di tentativi, in cui uomini, con le scuse più disparate, hanno cercato di ingannare anziane e anziani, dicendo ad esempio che il figlio era stato trattenuto in caserma o che la figlia aveva causato un incidente stradale, passando addirittura il telefono a una donna che, piangendo, si spacciava per la parente che chiedeva di consegnare tutto l’oro perché altrimenti avrebbe rischiato un anno di carcere.