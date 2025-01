Maltempo, nube a imbuto stamani nelle campagne di Scicli

Scicli - La foto è di Amedeo Trovato e ritrae una funnel cloud, in italiano una nube a imbuto, nelle campagne di Scicli. La funnel cloud è una nube associata ad una zona dove l'aria ruota. Di solito questa nube è una nube accessoria di un cumulonembo e perciò si riscontra nei temporali. I tornado hanno origine da una nube ad imbuto. Seguiamo l'evoluzione del fenomeno atmosferico dato che stamani è tornata la pioggia.

Meteo, si riapre la porta atlantica: in arrivo nuove perturbazioni con pioggia e neve

Freddo, pioggia e neve. Ancora, per un'altra settimana. Non è attesa una tregua sull'Italia, colpita dal maltempo negli ultimi giorni. Il blocco anticiclonico che ha causato la persistenza alle basse latitudini mediterranee di un insidioso vortice di bassa pressione, responsabile di forte maltempo al Sud della Penisola, sta per sciogliersi sotto la spinta sempre più incalzate del flusso Atlantico. Come spiega 3B Meteo, l'alta pressione manterrà un saldo baluardo solo sull'Europa orientale e dunque il nostro settore tornerà ad essere influenzato prevalentemente dalle correnti umide oceaniche.