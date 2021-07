Terremoto al largo della costa di Ragusa

Ragusa - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 gradi è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, stasera, 27 luglio, alle ore 22,56. Dopo una prima proiezione, l'Ingv ha precisato che "zona di Ragusa" è in realtà la costa ragusana. Il sisma ha avuto il proprio epicentro in mare, per fortuna.

La prima stima provvisoria della magnitudo era tra 3,1 e 3,6. L'Ingv ha precisato dopo che la magnitudo esatta è di 3,4. Il sisma al largo di Marina di Ragusa. Non è stato avvertito dalla popolazione.