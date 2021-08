Ragusa - 327 morti Covid. C’è un nuovo decesso Covid nel ragusano. Si tratta di un uomo di Vittoria, di 61 anni che non era vaccinato. Sono 2.557 i positivi, di cui 2.444 sono in isolamento domiciliare, 92 sono i ricoverati e 7 in Foresteria Covid.

I dati per comune: 47 Acate, 50 Chiaramonte Gulfi, 378 Comiso, 4 Giarratana, 72 Ispica, 199 Modica, 1 Monterosso Almo, 97 Pozzallo, 308 Ragusa, 49 Santa Croce Camerina, 98 Scicli, 1.151 Vittoria.