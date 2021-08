Messina, secondo infermiere muore dopo richiamo Pfizer

Messina - Nuova morte sospetta per Covid all'ospedale Papardo: a distanza di 20 giorni dal collega Giacomo Venuto, ieri è morto ieri un secondo infermiere che si era sottoposto di recente alla seconda dose del vaccino Pfizer, pare dallo stesso lotto del collega deceduto il 6 agosto. Il 49enne Antonino Mondo (foto), in servizio nel reparto di Terapia Intensiva, a detta dei familiari non soffriva apparentemente di patologie pregresse, anzi era atleta di Judo. Lascia moglie e due figli.

Anche in questo caso è stata aperta un’inchiesta sull'eventuale correlazione col richiamo del siero - avvenuto molto in ritardo, visto che quella sanitaria era la categoria prioritaria - e con la stessa morte di Venuto. Mondo avrebbe lamentato forti dolori alle gambe e un malessere generale in tutto il corpo, le sue condizioni si sono aggravate al punto da renderne necessario il trasferimento d’urgenza nello stesso reparto in cui lavorava: le crisi respiratorie hanno però aggravato il quadro clinico e, dopo un mese di sofferenza, si è verificato un corposo versamento pleurico che non gli ha lasciato scampo.