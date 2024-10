Vittoria, a fuoco capannone, lambita casa, due feriti lievi

Vittoria -Incendio poco prima delle 13 di oggi a Vittoria in un’azienda floricola che si occupa anche della vendita al dettaglio al pubblico oltre che della coltivazione di fiori. L’azienda si trova sulla Sp 18 Vittoria-Santa Croce, a pochi chilometri dal centro urbano vittoriese. In fiamme un piccolo capannone adibito a magazzino. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all’abitazione confinante ed è tuttora in corso l’operazione di spegnimento. Nell’incendio sono rimaste lievemente ferite due persone che sono state medicate sul posto da personale 118.

Sul posto intervenuti anche Polizia di Stato e Polizia locale di Vittoria.