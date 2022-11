Vittoria, svaligiata casa di una defunta durante il funerale

Vittoria - Ladri senza scrupoli hanno svaligiato la casa di una persona anziana deceduta proprio mentre si stavano svolgendo i funerali, e i parenti si trovavano in chiesa. Approfittando della situazione, i malviventi hanno così potuto agire indisturbati, portando via diversi oggetti di valore, anche affettivo. L'episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per tentare di risalire agli autori del furto in appartamento.