C'è un Guccione nella quadreria dedicata a Piersanti Mattarella

Palermo - C'è il "Muro del Mare dell'Autonomia", quadro di Piero Guccione acquistato dal Presidente Raffaele Lombardo, fra i 14 quadri che omaggiano la memoria di Piersanti Mattarella.

L’Assessorato dell’Economia commemora la figura dell’On. Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Siciliana, nel 42° anniversario dell’uccisione, con l’istituzione della quadreria d’arte contemporanea composta da 14 dipinti nella sede dell'Assessorato.

Mattarella – fratello dell’attuale Presidente della Repubblica – lavorò all’Assessorato di via Notarbartolo quale Assessore alla Presidenza con delega al Bilancio per un lungo e proficuo periodo, dal 1971 al 1978, offrendo un contributo determinante al riordino finanziario e contabile della Regione ed all’introduzione della programmazione economica regionale.

Come visitarla

“I quadri – si legge in una nota dell’assessore regionale Gaetano Armao – appartenenti al patrimonio regionale, sono in gran parte provenienti dalle liquidazioni di E.M.S. (Ente Minerario Siciliano) ed E.S.P.I. (Ente Siciliano per la Promozione Industriale, per quest’ultimo è ormai definitiva la chiusura). La quadreria potrà essere visitata, su richiesta e nel rispetto della normativa anti COVID-19, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00”.