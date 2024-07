“Più bella cosa”, Michelle Hunziker: "Scritta da Eros prima di conoscermi"

“Più bella cosa” (Bmg Ricordi, 1996) è una delle canzoni più famose di Eros Ramazzotti, che secondo la vulgata comune Eros scrisse quando si fidanzò con Michelle Hunziker.

Tutti hanno pensato così per quasi trenta anni, ma le cose non sono andate proprio così. È stata la stessa Michelle, donna intelligente oltre che bella, a svelare la verità, e lo ha fatto nel maggio scorso: “Quella canzone Eros l’aveva scritta prima di conoscermi, poi sono arrivata io, abbiamo fatto il video della canzone insieme e in quello stesso periodo abbiamo concepito nostra figlia Aurora”.

Sarebbe stato più facile sostenere il contrario, che la canzone fosse stata ispirata da lei, ma così non è andata per stessa ammissione di Michelle. Si chiama stato di grazia, e precede l’innamoramento. Ci si innamora di qualcuno quando si è nella condizione di dare e di ricevere. La canzone esisteva già, la donna cui dedicarla sarebbe arrivata dopo.

Dopo 28 anni cade il mito della “storia infinita tra noi”.

Ramazzotti del resto lo aveva detto nel testo: “Lavoro di fantasia”.