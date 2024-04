Corriere, torna la «Letturina» per le ragazze e per i ragazzi

Milano - Domani in edicola c’è il numero speciale La Lettura dei Ragazzi e delle Ragazze, versione young de La Lettura, allegata al Corriere della Sera.

Nell'inserto le novità editoriali per i ragazzi, le mappe e i consigli per i lettori dai 5 ai 13 anni e i loro educatori, insegnanti, genitori. Con le voci di Alfa e David Nicholls e quattro racconti inediti.

«La Lettura delle ragazze e dei ragazzi» ha deciso di parlare dell’amore. Il supplemento «junior» — realizzato dalla redazione de «la Lettura» in collaborazione con l’agenzia Book on a Tree di Pierdomenico Baccalario — torna con un nuovo numero, in edicola domenica 7 aprile con il «Corriere» e già da sabato in anteprima nell’App de «la Lettura», tutto dedicato ai sentimenti, un universo da esplorare attraverso i libri, ma non solo.

Nata per essere uno strumento utile ai piccoli lettori e a chi — genitori, insegnanti, bibliotecari, educatori, nonni... — li accompagna nel loro viaggio di scoperta di sé e del mondo, la «Letturina» — questo il suo nome in codice — anche questa volta non tradisce la sua vocazione. E allora ecco mappe — anche estraibili: una storia a bivi per imparare a muoversi felicemente a una festa, un colorato paginone centrale con la «rosa» delle emozioni e relativa bibliografia —, storie, testimonianze, suggestioni, curiosità. Un reportage sul «romantasy», il genere letterario del momento che ai sentimenti intimi del romance unisce gli orizzonti lontani del fantasy, popolati di draghi e magia. Una guida per orientarsi nel mondo reale e scivoloso della tecnologia di oggi, dove tutto, anche i sentimenti, viene geolocalizzato, condiviso, taggato, con qualche rischio di troppo per la privacy. Una ricognizione amorosa nel mondo dell’arte e in quello della natura (gli animali e, sì, anche le piante, che come noi possono essere appassionate, timide, grintose...). Poi illustrazioni, vignette, due anniversari da ricordare e a cui rendere omaggio (Il mondo di Sofia, bestseller filosofico di Jostein Gaarder uscito trent’anni fa, e Mafalda la bambina ribelle di Quino, oggi splendida sessantenne).

Ancora, tanti consigli di lettura per tutti, dai 5 a 13 anni ma non solo: libri, manga, fumetti (e videogiochi, film, serie tv), sempre nel segno dell’amore. Classici e novità editoriali: la «Letturina» esce alla vigilia di uno dei più importanti appuntamenti in fatto di editoria per ragazzi, la Bologna Children’s Book Fair, in programma dall’8 all’11 aprile sotto le Due Torri.