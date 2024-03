Boy George e il bisogno di essere vero – e irriconosciuto- fino a Scicli

Scicli - “Vuoi davvero ferirmi?”

Nel 1982 per il cantante inglese Boy George si metteva male.

La sua band, i Culture Club, stavano per essere mollati dalla casa discografica Virgin quando qualcuno propose al gruppo di pescare dal repertorio degli inediti "Do you really want to hurt me". George Alan O'Dowd, in arte Boy George, era contrario alla pubblicazione di quella canzone perché il testo raccontava la sua storia d’amore segreta col batterista della band, Jon Moss, durata più di sei anni e tenuta nascosta al pubblico. Le sonorità reggae, le chitarre punk e la melodia pop secondo Boy George poco avrebbero potuto contro la musica imperante degli Spandau Ballet e dei Duran Duran.

Ma Boy George aveva sottovalutato il vero potere di quella canzone che pure aveva scritto.

Era vera.

Una volta pubblicata scalò tutte le classifiche diventando un classico conosciuto da tutti in tutto il mondo.

Nel 2014 Boy George, ingrassato e senza capelli ha vissuto a Scicli per una settimana. È stato lui stesso a rivelarlo su Twitter: “Torno a casa dopo essere stato per una settimana a Scicli in Sicilia, che è un bel posto. E anche a Modica, oh mio Dio”, scrisse. Restare autentici è il segreto del successo. E dell’anonimato, isola benedetta.