Cinema, Lucia Sardo interpreta Rosa Balistreri in L'Amore che ho

Palermo - Sono iniziate a Palermo le riprese del film "L'Amore che ho", per la regia di Paolo Licata, sulla vita di Rosa Balistreri, interpretata da Lucia Sardo.

"L'Amore Che Ho - La storia di Rosa Balistreri" è un film che racconta e ripercorre i drammi e le gioie di una delle leggende della canzone popolare siciliana: Rosa Balistreri. Il titolo fa riferimento ad una canzone di Rosa (in originale “L’amuri ca v’haiu”, letteralmente “l’amore che ho per voi”), ed è tratto dall'omonimo romanzo di Luca Torregrossa, nipote dell'Artista. La sua storia e il racconto autentico del suo incredibile destino offre uno sguardo nell'anima della cantante e nel cuore della donna. Personale, intensa, violenta, fragile e indistruttibile, pronta ad affrontare qualsiasi sacrificio per la sua causa, la difesa dei diritti dei più deboli, dei lavoratori, delle donne abusate e ignorate, e per andare contro qualsiasi prevaricazione.

Il regista del film è Paolo Licata, giovane talento siciliano, autore nel 2019 del Film pluripremiato "Picciridda - Con i piedi nella sabbia". Gli sceneggiatori dell'opera sono Paolo Licata, Maurizio Quagliana, Heidrun Schleef e Antonio Guadalupi. La colonna sonora sarà il pilastro portante dell’opera. La musica rappresenterà un vero e proprio personaggio capace di narrare sentimenti ed emozioni così come gli altri interpreti.

Nella foto, Lucia Sardo prima in sala trucco prima di indossare la parrucca del personaggio di Rosa.