Francesco Guccini compie oggi 82 anni. Raffaella? Ama i Maneskin

Pavana - Francesco Guccini compie oggi 82 anni. “La musica non la sopporto più, proprio non la sopporto nella maniera più assoluta. Mia moglie Raffaella ne ascolta tanto, è anche molto esperta di queste ultime tendenze: credo che sappia tutto sui Maneskin, se così si chiamano. Ogni tanto però mi capita di ascoltare rock and roll degli anni ' 50, mi piace moltissimo", ha confessato qualche giorno fa.

News Correlate Buon compleanno Raffaella

Cantautore ma anche scrittore di successo, è stato docente di lingua italiana nella sede bolognese dell'università americana "Dickinson College" e giovane giornalista per la "Gazzetta di Modena", città in cui è nato appunto il 14 giugno 1940, 82 anni fa.

Guccini ha confessato anche i suoi problemi di salute. "Purtroppo mi son beccato la maculopatia bilaterale, in tutti e due gli occhi - ha rivelato il cantautore - Ci vedo a camminare ma fino a un certo punto e quindi non riesco più a leggere. Con il computer riesco a leggere, perchè ingrandisce le lettere e riesco anche a scrivere. Ma come mi manca la lettura di un libro! Ho gli audiolibri, ma non sono la stessa cosa. Non riesco neanche a leggere più il giornale e questo mi dà una grande sofferenza, perchè leggevo, leggevo, leggevo. La mia vera professione è quella di leggere dei libri”.